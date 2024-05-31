В Калининграде на улице Алданской разбили парк на месте незаконных огородов (фото) (видео)

В калининградском микрорайоне имени Александра Космодемьянского на месте огородов на берегах ручья Лесного на улице Алданской появилась крупная благоустроенная территория. Несмотря на то, что подрядчик не успел сдать этот объект, в четверг, 30 мая, его продемонстрировали журналистам.



«Мы попросили наш комитет муниципального контроля поговорить с жителями, чтобы они собрали урожай и демонтировали свои теплицы, которые здесь были», — рассказала о второй очереди благоустройства глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Компенсаций жителям не выплачивалось, так как, по словам Дятловой, земля была ими самовольно захвачена. Благоустройство выполнялось компанией «Ре Строй», выигравшей аукцион с полумиллионным понижением первоначальной суммы контракта до 98,39 млн рублей. По словам Елены Дятловой, в итоге благоустройство обошлось в 117 млн рублей, а сроки сдачи объекта традиционно переносились.

«Контракт на 117 миллионов рублей должны были закончить в конце прошлого года, но несколько раз переносили сроки, — пояснила Дятлова. — Мы не приняли работы. Подрядчик работал и в 2024 году. Надо доделать до конца и устранить все замечания. Там большая территория и хорошее благоустройство, теперь самое главное — чтобы жители микрорайона бережно относились».

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Камеры видеонаблюдения, как пообещал председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов, будут установлены до конца июня этого года. «Вся инфраструктура для камер „Безопасного города“ на площадке создана, — добавил он. — Установлены мачты и проложены все кабельные линии, подведено электроснабжение. Осталось только сами камеры установить, но это отдельный контракт».

Директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко заявил, что подрядчику практически нет вопросов по качеству выполненных работ. На данный момент ему осталось лишь просыпать швы на тротуарах и регулярно ухаживать за высаженными зелеными насаждениями.

Дополнительные скамейки и урны на площадке для дрессировки собак, а также устройство камер видеонаблюдения планируют организовать уже за рамками действующего контракта.