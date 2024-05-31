Главный внештатный онколог назвала самые распространенные онкозаболевания в регионе

Главный внештатный онколог назвала самые распространенные онкозаболевания в регионе
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Калининградской области практически не отличается от статистики в других российских регионах. Об этом в четверг, 30 мая, на третьем научно-практическом съезде онкологов заявила главный внештатный онколог регионального минздрава Мария Долгалева.

Долгалева, как сообщает пресс-служба областного правительства, назвала два заболевания, которые являются самыми распространенными у жителей региона. «Так же, как по всей стране и во всем мире, на первом месте у наших мужчин — рак легкого, у женщин — рак молочной железы», — сообщила она.

Что касается съезда онкологов, то в рамках этого мероприятия его участники прошли обучающий курс, а также собираются принять участие в онлайн-формате прямой трансляции мастер-классов из ОКБ по двум лапароскопическим операциям, проводимым онкопациентам урологического профиля.

В начале 2024 года исполняющий обязанности главного врача калининградского онкоцентра Кирилл Баринов заявлял, что у жителей региона в 2023 году было выявлено 4169 новых случаев злокачественных новообразований. Порядка 56% новых случаев рака, по его словам, было выявлено на ранних стадиях.

Самые распространённые виды онкозаболеваний в регионе, по словам Баринова, — рак молочной железы, кожи, лёгких, предстательной железы, желудка и кишечника.

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