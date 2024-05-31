Бабура: строганина — небезопасное блюдо

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Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура назвала строганину и ряд других блюд, которые готовятся без термической обработки, небезопасными. Тему обсуждали в эфире радио «Балтик Плюс».

«Строганина — это сырая рыба. В данном случае употребление сырой рыбы всегда чревато заболеваниями не только бактериальной природы, но и различными паразитарными инфекциями. Поэтому строганина (особенно детям, беременным, людям, которые страдают какими-то заболеваниями, связанными с дефектами иммунной системы, и пожилым людям) абсолютно не показана, ровно так же, как и сырое мясо или мясо с кровью, мясо недожаренное и т.д.», — рассказала Елена Бабура.

К небезопасным главный санврач также отнесла севиче, карпаччо, роллы, суши и шаурму. В последней, по словам Елены Бабуры, особую опасность представляет соус, для приготовления которого многие калининградские предприниматели используют сырые яйца.

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