Бабура: строганина — небезопасное блюдо

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура назвала строганину и ряд других блюд, которые готовятся без термической обработки, небезопасными. Тему обсуждали в эфире радио «Балтик Плюс».



«Строганина — это сырая рыба. В данном случае употребление сырой рыбы всегда чревато заболеваниями не только бактериальной природы, но и различными паразитарными инфекциями. Поэтому строганина (особенно детям, беременным, людям, которые страдают какими-то заболеваниями, связанными с дефектами иммунной системы, и пожилым людям) абсолютно не показана, ровно так же, как и сырое мясо или мясо с кровью, мясо недожаренное и т.д.», — рассказала Елена Бабура.

К небезопасным главный санврач также отнесла севиче, карпаччо, роллы, суши и шаурму. В последней, по словам Елены Бабуры, особую опасность представляет соус, для приготовления которого многие калининградские предприниматели используют сырые яйца.