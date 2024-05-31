Калининградстат подсчитал количество детей, проживающих в регионе

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В Калининградской области среди детей до 16 лет лидируют мальчики. Это следует из данных, опубликованных Калининградстатом.

На 1 января 2024 годав Калининградской области по предварительным данным проживало 191 810 детей в возрасте до 16 лет, родившихся с 2007 по 2023 годы. При этом мальчиков насчитывалось 98 724, в то время как девочек 93 086. Численность детей от общей численности населения 1 033 914 человек, проживавших в области на 1 января 2024 года, составляла 18,6%.

Больше всего детей в возрасте 8 лет (родившихся в 2015 году) — 13 259 человек (6 723 мальчика и 6 536 девочек). Меньше всего — в возрасте до 1 года (родившихся в 2023 году) — 7 566 человек (3 907 мальчиков и 3 659 девочек).

На 1 января 2024 года в городах области проживало 145 084 в возрасте до 16 лет, в селах — 46 726 человек.

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