Призёр Паралимпийских игр посетила новый адаптивный пляж в Зеленоградске (фото)

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Фото: газета «Волна»

Новый адаптивный пляж в Зеленоградске в районе кафе «Гнездо» посетила российская фехтовальщица, серебряный и бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2020 в Токио, чемпион и многократный призёр мира и Европы, Заслуженный мастер спорта России Виктория Бойкова. Об этом сообщила газета «Волна».

Спортсменка отдыхает в Зеленоградске с семьёй и друзьями. Гости, побывавшие во многих городах России, отметили, что Зеленоградск выделяется в контексте доступной среды.

«Здесь всё грамотно и продумано: удобный пандус с хорошим углом уклона, комфортные съезды, есть специальная коляска-амфибия для купания. На самой площадке на коляске удобно передвигаться: нет песка, не утопают колёса. Можно пересесть на шезлонг и любоваться прекрасными видами. Отдельно хочется сказать о ребятах, которые нас здесь встретили — вежливые, всё рассказали и показали», — отметила Виктория Бойкова.

В этом году ещё два зеленоградских пляжа — «Резиденция» и «Гнездо» — получили свидетельства о присвоении категории «Синий флаг». В 2023 году такие свидетельства получили пляжи «Малиновка», «Роза ветров» и «Лесной». «Синий флаг» — это высшая оценка качества пляжей в России. Её получает пляж с доступной средой для людей с инвалидностью, а также с аттракционами в выделенной зоне. Подтверждать квалификацию нужно раз в два года, поясняли на сайте Ассоциации туроператоров России.

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