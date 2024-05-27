«Синий флаг» получили ещё два пляжа в Зеленоградске

Ещё два зеленоградских пляжа — «Резиденция» и «Гнездо» — получили свидетельства о присвоении категории «Синий флаг». Соответствующая информация появилась на странице Зеленоградского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».



В прошлом году такие свидетельства получили пляжи «Малиновка», «Роза ветров» и «Лесной». «На достигнутом останавливаться не планируем. Зато планируем пройти сертификацию на присвоение „Синего флага“ всем нашим пляжам», — сообщили в администрации муниципалитета. Всего там девять пляжей.

Работу по прохождению процедуры классификации ведут и в других приморских городах. На «Синий флаг» также претендуют «Центральный» и «Янтарный» пляжи в Янтарном, центральный пляж в Балтийске и два участка в Пионерском.

«Синий флаг» — это высшая оценка качества пляжей в России, введенная Ростуризмом вместо прежней международной награды «Голубой флаг» (ее в прошлом году получили сразу два пляжа в Янтарном).

Всего в регионе действуют 17 обустроенных муниципальных морских пляжей общей протяженностью 6,5 км, в том числе 5 пляжей, адаптированных для людей с ограниченными возможностями.

У российской системы оценки пляжей три категории. Начальная — «желтый флаг». На таких пляжах обязательно должны находиться посты для спасателей, стойки со спасательными кругами, пункты для радио- или телефонной связи с экстренными службами. Также такие пляжи должны быть оборудованы туалетами и кабинками для переодевания.

Вторая категория — «зеленый флаг» — предполагает обязательное наличие на пляже медпункта, шезлонгов, детских и спортивных зон, парковки для личного транспорта.

Высшую оценку качества — «синий флаг» — получает пляж с доступной средой для людей с инвалидностью, а также с аттракционами в выделенной зоне. Подтверждать квалификацию нужно раз в два года, поясняли на сайте Ассоциации туроператоров России.