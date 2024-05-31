Ермак: пресечь появление машин на велодорожке сможет общественный контроль

Пресечь появление автомобилей на велосипедной дорожке «от косы до косы» по приморской рекреационной зоне сможет только общественный контроль. Об этом журналистам в пятницу, 31 мая, рассказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.
Чиновник начал с того, что у автомобилистов, заезжающих на велодорожку, «нет воспитания». Министр отметил, что это пример наплевательского отношения к бюджетным средствам, за счёт которых в Калининградской области и создаётся инфраструктура.
«Наверное, воспитание со школы должно было быть соответствующее, чтобы так не поступать, но, к сожалению, где-то опустили у таких людей воспитательные моменты, и они ведут себя так. <...> Мне кажется, это вот на будущее только вот со школьной скамьи можно воспитывать: там где-то в семье и так далее», — раскритиковал водителей Ермак.
Он рассказал, что установка камер вдоль полотна или столбиков посередине дорожки нецелесообразна, а вырытые канавы можно засыпать. Единственное, на что, по мнению министра, стоит рассчитывать — сознательность граждан.
«Понятно, что это должен быть общественный контроль, <...> когда можно будет сфоткать такого человека, [заехавшего на автомобиле на велодорожку], отправить на соответствующий ресурс ГИБДД, чтобы этого человека с отложенным эффектом, но хотя бы оштрафовали. Показали ему фотографию, чтобы он понимал в следующий раз, что так делать нельзя — ему прилетит штраф в 5 тыс. рублей, что это будет штраф серьёзный, который серьёзно может пошатнуть его бюджет. По-другому я не вижу, как можно с этим бороться», — резюмировал Ермак.Работы на первом этапе веломаршрута «от косы до косы» фактически и юридически завершились в конце 2023 — с отставанием в два с половиной года. Итоговая стоимость участка перевалила за сумму в 420 млн рублей. В середине мая корреспондент редакции Денис Шелеметьев проехал путь от Зеленоградска до Филинской бухты по первой очереди приморской велосипедной дорожки. На маршруте он заметил многочисленные провалы покрытия, местами полотно «поплыло». При этом везде ощущался люфт плитки и создавалось впечатление, что она готова «выпрыгнуть» из-под колес. В министерстве развития инфраструктуры региона заявили, что проблемы с полотном связаны с попаданием влаги в основание из песка и проездом автомобилей по велодорожке.