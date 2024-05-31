Ермак: пресечь появление машин на велодорожке сможет общественный контроль

Пресечь появление автомобилей на велосипедной дорожке «от косы до косы» по приморской рекреационной зоне сможет только общественный контроль. Об этом журналистам в пятницу, 31 мая, рассказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Чиновник начал с того, что у автомобилистов, заезжающих на велодорожку, «нет воспитания». Министр отметил, что это пример наплевательского отношения к бюджетным средствам, за счёт которых в Калининградской области и создаётся инфраструктура.

«Наверное, воспитание со школы должно было быть соответствующее, чтобы так не поступать, но, к сожалению, где-то опустили у таких людей воспитательные моменты, и они ведут себя так. <...> Мне кажется, это вот на будущее только вот со школьной скамьи можно воспитывать: там где-то в семье и так далее», — раскритиковал водителей Ермак.

Он рассказал, что установка камер вдоль полотна или столбиков посередине дорожки нецелесообразна, а вырытые канавы можно засыпать. Единственное, на что, по мнению министра, стоит рассчитывать — сознательность граждан.

«Понятно, что это должен быть общественный контроль, <...> когда можно будет сфоткать такого человека, [заехавшего на автомобиле на велодорожку], отправить на соответствующий ресурс ГИБДД, чтобы этого человека с отложенным эффектом, но хотя бы оштрафовали. Показали ему фотографию, чтобы он понимал в следующий раз, что так делать нельзя — ему прилетит штраф в 5 тыс. рублей, что это будет штраф серьёзный, который серьёзно может пошатнуть его бюджет. По-другому я не вижу, как можно с этим бороться», — резюмировал Ермак.