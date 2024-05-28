Облвласти назвали причины проблем с плиткой на велодорожке «от косы до косы»

Правительство Калининградской области назвало причины проседания полотна на велодорожке «от косы до косы». Ответ пришёл на информационный запрос «Нового Калининграда».

Напомним, в середине мая корреспондент редакции Денис Шелеметьев проехал путь от Зеленоградска до Филинской бухты по первой очереди приморской велосипедной дорожки. На маршруте он заметил многочисленные провалы покрытия, местами полотно «поплыло». При этом на всём пути ощущался люфт плитки и создавалось впечатление, что она готова «выпрыгнуть» из-под колес. В министерстве развития инфраструктуры региона назвали несколько причин этих проблем.

«Причиной возникших проблем с плиточным покрытием, является выполнение работ на некоторых участках в зимний период, когда в основание из песка попала влага. До тех пор, пока полотно велодорожки не прогрелось и влага не испарилась, просадки плиточного покрытия не было. Сейчас же, спустя некоторое время, основание просохло, произошла его консолидация. Так же причиной проблем с плиточным покрытием на некоторых участках велодорожки является передвижение автомобилей (как пример в районе пос. Куликово). Так как конструкция велодорожки не предназначена для движения автомобилей, под воздействием внешней нагрузки (вес автомобиля) происходит вертикальное перемещение (осадка) основания из песка, что в итоге сказывается на целостности и ровности плиточного покрытия», — ответили в мининфраструктуры (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

Позже ведомство пояснило, что попадание влаги в песок обусловлено погодными явлениями. Власти отмечают, что подрядная организация — ООО «ДСП» — устранит дефекты покрытия в рамках гарантии на работы. При этом сроки ремонта полотна в министерстве не назвали.

Люфт, море, пешеходы: как выглядит велодорожка «от косы до косы» до Приморья

Строить велодорожку начали в 2019 году. В финансировании работ поучаствовал и Евросоюз, выделив деньги на проект в рамках приграничного сотрудничества Польши и России. По задумкам европейских и калининградских чиновников, маршрут должен пройти от Куршской косы до Балтийской. За такую протяжённость её неофициально прозвали велодорожкой «от косы до косы». После проведённого конкурса контракт на сумму в 342,7 млн рублей заключили с компанией «ДСП», связанной с депутатами городского совета Калининграда. Подрядчику предстояло выполнить первую часть веломаршрута по приморской рекреационной зоне до июня 2021 года. 36-километровое полотно должно было соединить между собой Зеленоградск (начало Куршской косы) и посёлок Приморье (Филинская бухта). Практически сразу со стартом строительства начали корректировать проектную документацию. В течение всего периода стоимость трассы неоднократно менялась, а сроки строительства сдвигались.