Погода в Калининграде 1 июня

Днем в субботу, 1 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь (вероятность 81%). Максимальная температура воздуха днем, как сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +25°C. Ветер ожидается северо-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, на побережье днём будет чуть прохладнее, чем на востоке региона. К примеру, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +22°C, а ночью +14°C. На востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) обещают +25°C днём, зато ночью +13°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в субботу будет малооблачно, утром, днем и вечером вероятен небольшой дождь. Утром температура составит +21°C, днем повысится до +23,2°C, а вечером ожидается +20°C. Ветер слабый, влажность 94%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в начале июня калининградцев ожидает «передышка» от жаркой погоды и умеренное тепло.

«По мере смещения прогретой стационарной воздушной массы на восток и поступления более прохладных, умеренных и северных умеренных воздушных масс, дневные температуры воздуха уже с воскресенья, в начале и середине следующей недели по области будут колебаться около +18...+23°С (на побережье — прохладнее за счет западных ветров, на востоке области — теплее), ночные температуры также опустятся до +6...+12°С», — уверяют эксперты.

При этом частых дождей в условиях близости антициклона ждать не стоит. Снизится и вероятность гроз «за счет ухода неустойчивой воздушной массы».