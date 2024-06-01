Почти пять лет ожидания: власти пообещали сделать велоразметку на улице Портовой

На проезжей части улицы Портовой горвласти пообещали нанести велоразметку. Об этом «Новому Калининграду» сообщил заместитель председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры и начальник управления дорожной инфраструктуры Антон Романов.



«Разметка на проезжей части будет, — рассказал Романов. — Ранняя информация, видимо, была некорректной. Ширина проезжей части вполне позволяет сделать там разметку. Начнется она примерно в пятидесяти метрах от Двухъярусного моста. Будут некоторые трудности в плане ее увязки в районе кольца между улицами Портовой и Транспортной, но, думаю, все получится».

Ранее сообщалось, что на Портовой разметку собираются нанести на тротуар (улица попала в планы по нанесению разметки за полтора миллиона рублей).

Еще осенью 2019 года в адрес мэрии города поступило коллективное обращение от сотрудников судостроительного завода «Янтарь». Они просили предусмотреть строительство велодорожки к их предприятию. В письме, отправленном тогдашнему председателю комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Олегу Кутину, председатель профсоюзной организации завода Лидия Матвеева сообщила, что 477 сотрудников ежедневно добирается до предприятия на велосипеде.

Председатель профсоюза тогда же напомнила, что велосипедным видом транспорта пользуются также сотрудники предприятий «Автотор», Судоремонтного завода «Преголь», а также мебельного производства, расположенного в том же районе.