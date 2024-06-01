Для замка Рагнит заказали уникальные часы с танцующими рыцарями

Для замка Рагнит, расположенного в Немане Калининградской области, заказали уникальные часы с фигурками танцующих рыцарей. Об этом «Новому Калининграду» сообщил арендатор замка, предприниматель Иван Артюх. По его словам, одни часы на башне замка уже есть, но они были смонтированы на средства гранта еще летом 2021 года. Новые же часы будут установлены внутри замка.



«Изготовление часов будет проходить в два этапа, — поясняет Артюх. — Первый этап мастер Александр Кучеренко планирует закончить в следующем году. По нашему замыслу, разместятся часы в таверне и раз в сутки будет приходить специальный человек и заводить их. Работу механизма, движение шестеренок и массивных гирь, можно будет посмотреть через стекло. Одного завода должно будет хватать примерно на 30 часов, после чего процедуру необходимо повторять».

Второй этап, как сообщает Иван Артюх, будет предполагать изготовление танцующих фигур. Он займет еще около года.

«Торопиться нам некуда, потому что впереди целая вечность, — говорит бизнесмен. — Мы предполагаем, что зритель сможет увидеть целые библейские сюжеты. Дело в том, что покровительницей Тевтонского ордена была Святая Дева Мария, поэтому ее образ точно найдет отражение в часах. И, конечно, там будут фигурки рыцарей. Часы будут уникальными».

Монтаж строительных лесов у стен замка Рагнит начался более года назад. Незадолго до этого компании «Мануфактура старого пасечника» региональные власти в рамках программы восстановления памятников перечислили первые 35 млн рублей (12% от общего объема кредитный заявки в 300 млн рублей). На сегодняшний день в цитадели расчищены и укреплены подвалы, восстанавливаются стены и залиты стяжки под первые помещения, которые должны открыться в 2025 году.