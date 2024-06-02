Погода в Калининграде 2 июня

В воскресенье, 2 июня, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснениями погода. Временами возможен дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +22°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Ветер слабый с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 755 мм рт.ст. Относительная влажность 74%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие дневные температуры в Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном. В этих муниципалитетах воздух прогреется до +25°С. В ночные часы теплее будет в западной части региона, на побережье — до +14°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в воскресенье в столице региона ожидается облачная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха днём +21,8°С. Вероятны дожди и грозы. Влажность — 98%.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье «нас вновь ожидают локальные ливни и грозы по области (преимущественно в центральной и восточной части региона), температура воздуха составит около +20...+25°С в дневные часы».