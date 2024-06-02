Власти Калининграда о подтоплениях: магистральные коллекторы не справляются

Администрация Калининграда в своём телеграм-каналесообщила, что причины подтоплений после ливня в областном центре связаны с тем, что магистральные коллекторы дождевой канализации не справляются со сбросом ливневых вод, и требуется время, чтобы ушла вода.



«„Гидротехник“ и „Чистота“ делали все, что в их силах, чтобы ускорить этот процесс. На большинстве подтопленных городских территорий вода ушла, — сообщили в администрации. — Устранением подтоплений с использованием каналопромывочных машин и другой техники сегодня занимаются бригады „Гидротехника“ и „Чистоты“». В работе остаются три крупных проблемных участка — на Клинической, Павлова и Черниговской. «Будут работать до победного, пока вода не уйдет», — отметили в администрации.

Экипажи МБУ «Чистота» занимаются устранением последствий подтоплений. С водой намыло много песка и мусора, теперь их оперативно нужно убирать с дорог, тротуаров и решеток ливнеприемников. «К утру все сделают», — заверяют власти.

По состоянию на 18.00 автобусы большого класса и троллейбусы двигались по маршрутам без ограничений. Движение трамваев остановлено полностью — производится очистка трамвайных путей от мусора и грунта.

Фото: телеграм-канал администрации Калининграда