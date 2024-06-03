Подтопления на Острове ликвидировали при помощи 10 единиц техники и двух лодок

Работы по ликвидации подтоплений на ул. Генерала Павлова продолжались до ночи, сообщает администрация Калининграда в своём телеграм-канале. В них были задействованы 26 человек, 10 единиц техники и две лодки.



На улице откачивали воду, делали телеинспекцию ливневой канализации. «На месте подтопления 26 человек — это сотрудники „Гидротехника“, городского „ГО и ЧС“, администрации, регионального МЧС, ГИБДД, управляющей компании», — отметили в администрации.

Как сообщают местные жители, припаркованные у домов по ул. Генерала Павлова машины ушли под воду почти по крышу. В одной из десятиэтажек отсутствовало электричество.

Сильный ливень в Калининграде в воскресенье, 2 июня, стал причиной массового затопления улиц. Администрация Калининграда в своём телеграм-канале сообщила, что причины подтоплений после ливня в областном центре связаны с тем, что магистральные коллекторы дождевой канализации не справляются со сбросом ливневых вод, и требуется время, чтобы ушла вода.