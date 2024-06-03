Лагутинская: даже психоневрологические интернаты более открыты, чем больницы

Лагутинская: даже психоневрологические интернаты более открыты, чем больницы
Фото: Елена Тишина специально для Нового Калининграда
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Выездная паллиативная служба калининградского благотворительного фонда «Верю в чудо» продолжает сталкиваться с отказом Детской областной больницы пускать волонтёров. Как рассказала в интервью «Новому Калининграду» основательница и руководитель фонда София Лагутинская, больница руководствуется санитарными нормами и правилами.

«Это связано с тем, что больница — место с особыми санитарно-эпидемиологическими нормами, и мы не можем просто так войти туда. Так с марта 2020 года. Один из возможных путей — это обсуждение ситуации мамой ребёнка с лечащим врачом, который может принять решение о нашем визите, возможно, после согласования с администрацией, — рассказала Лагутинская. — Если мамы, чьи дети находятся в тяжёлом состоянии в Детской областной больнице, нуждаются в нашей поддержке, мы готовы предложить свои благотворительные услуги. Например, мы можем научить ухаживать за трахеостомой или помочь в уходе за лежачим ребёнком. Для этого необходимо связаться с нами по горячей линии: 8 (4012)-336-063».

София Лагутинская также отметила, что больница не должна быть закрытым учреждением. «Столько лет все трудились на том, чтобы медико-социальная среда была открыта... Но у нас сейчас даже психоневрологические интернаты более открыты, чем некоторые медицинские учреждения», — добавила она.

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