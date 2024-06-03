Погода в Калининграде 3 июня

Днем в понедельник, 3 июня, в Калининградской области ожидается переменная облачность, умеренные дожди. Максимальная температура воздуха днем составит +24°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер ожидается западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается также +19°C, ночью +15°C. На востоке области +23°C днём, ночью +12°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно, осадков не ожидается. Утром температура составит +20°C. Днем повысится до +23°C. Вечером ожидается +18°C, ветер слабый. Влажность: 65%.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в понедельник днём на западе региона и побережье прогнозируется около +18...+20°С, в Калининграде и по области до +21...+23°С, переменная облачность и в течение дня по области не исключены локальные ливни и слабые грозы (преимущественно в южной и восточной части области). Ветер западного и северо-западного направления, 4-9 м/с, во второй половине суток на побережье порывистый

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 1 метр.