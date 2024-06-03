«Комфортная прохлада»: синоптики обещают спад тепла на предстоящей неделе

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Дневная и ночная температура воздуха в регионе снизится на 2-4°С. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». Особенно прохладно на предстоящей неделе будет на побережье.

Связаны климатические изменения с циклоном, который сейчас приближается к северу Европы. Он «обеспечит поток более „свежих“ воздушных масс с запада», указано в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в понедельник днем на западе региона и побережье температура составит примерно +18...+20°С, в Калининграде и по области до +21...+23°С. Ночью столбик термометра опустится до +12...+15°С. Ожидается переменная облачность. В южной и восточной части региона не исключены локальные ливни и слабые грозы.

Во вторник температура на западе региона и побережье опустится до +15...+19°С. В Калининграде и по области ожидается +19...+22°С. Ночью прогнозируется снижение до +11..+14°С. В отличие от понедельника будет малооблачно, без существенных осадков.

В среду температура на западе региона и побережье составит примерно +19...+22°С (в Калининграде и области до +22...+25°С). Ночью она снизится до +8...+13°С. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность и во второй половине суток возможны периодические дожди, не исключены слабые грозы.

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