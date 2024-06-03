Калининградец продает таблички с затонувшего немецкого корабля (фото)

На одном из интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах и недвижимости калининградец опубликовал пост о продаже 93 пластиковых табличек с затонувшего немецкого корабля. При этом за несколько дней до публикации пресс-служба регионального управления МЧС РФ сообщила о начале планового обследования корпуса военного корабля, затонувшего на траверзе Пионерского курорта во время Второй Мировой войны.



В понедельник, 3 июня, «Новому Калининграду» пояснили в ведомстве, что на судно могли проникнуть гражданские водолазы.

Фото: Авито

«Дело в том, что судно лежит примерно в 20 метрах от берега и не очень глубоко. Чисто теоретически, дайверы могли туда проникнуть», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе ведомства также добавили, что задачей сотрудников МЧС было обследовать судно на предмет взрывоопасных грузов. Что касается подъема корабля, то этот вопрос будет зависеть от администрации муниципалитета.