Калининградский учёный: «Мы почти каждую экспедицию находим затонувшие объекты»

Калининградские учёные, занимающиеся исследованиями Балтийского моря, регулярно находят на его дне затонувшие и потопленные суда. Где именно они были обнаружены в течение последних лет и предпринимались ли попытки их подробного обследования, «Новому Калининграду» рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории геологии Атлантики Института океанологии им. Ширшова РАН Дмитрий Дорохов.

«Мы почти каждую экспедицию, где применяется съёмка рельефа дна (ежегодно у нас одна или две подобные экспедиции проходят), действительно, находим как минимум один затонувший объект, — рассказал в ходе интервью Дорохов. — У нас была довольно нашумевшая история, когда мы нашли судно времен Второй мировой войны в районе Куршской косы, недалеко от литовской границы. Потом Русское географическое общество его обследовало, и оказалось, что это немецкое судно, которое потопил наш лётчик. Оно затонуло, но людей оттуда успели эвакуировать. Судно с пушками, поэтому мы сразу поняли, что оно военное. Изначально это был французский „рыбачок“, однако немцы его переоборудовали в сторожевик. А так мы находим очень много обломков. Именно в этом рейсе мы находили в прибрежной зоне несколько совсем небольших катерков, но крупных судов — нет. Нами выявлены объекты в глубокой части Балтики, как раз на склоне Гданьской впадины, где суда лежат на глубинах 70 и 80 метров».

Дорохов заметил, что этой информацией учёные делились с Русским географическим обществом, однако глубина, на которой лежат «утопленники», слишком велика, и водолазам туда спускаться проблематично.

«Слишком глубоко, надо специальное водолазное оборудование применять, а это дорого. Я так понимаю, денег пока на это не нашлось, — пояснил Дорохов. — На траверзе Зеленоградска, кстати тоже лежат две баржи, засыпанные песком. На навигационных картах они не отмечены. Мы и тут пытались с Русским географическим обществом взаимодействовать, чтобы обследовать их, но пока так и не сложилось. В том году мы вместе собирались заниматься обследованием обнаруженных нами судов. Но РГО всё своё водолазное оборудование привозит с собой, а через границу или самолетом его доставить проблематично».