Власти одобрили ввод в эксплуатацию гостиницы у резиденции президента РФ

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию для гостиницы, построенной на улице Пионерской (дом № 4А) в Заостровье. Она находится примерно в 150 метрах от резиденции президента РФ в Пионерском. Согласно информации реестра разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, это трехэтажная гостиница апартаментного типа общей площадью 2022 квадратных метров. Ее строительством занималась компания «Космос», специализирующаяся также на торговле недвижимостью.



Напомним, что разрешение на строительство гостиницы было получено предпринимателями еще в январе 2023 года.