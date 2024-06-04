Погода в Калининграде 4 июня

Во вторник, 4 июня, в Калининградской области ожидается тёплая облачная погода, небольшие осадки возможны на востоке региона. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём достигнет отметки в +22°С, ночью столбик термометра опустится до +8°С. Ветер — западный, с порывами до 2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 758 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные показатели температуры на побережье. Так, в Зеленоградске, Светлогорске и Балтийске ожидается до +18°С. В остальных муниципалитетах воздух прогреется до +22°С. Осадки возможны только на востоке региона. Синоптики прогнозируют там слабый дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в столице региона ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днём — +19,9°С. Ветер — западный с порывами до 4 м/с. Влажность — 84%.