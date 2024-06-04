Калининградцам рассказали, как самостоятельно рассчитать вывоз мусора

Жители Калининградской области теперь самостоятельно могут рассчитать стоимость вывоза мусора. Об этом говорится в телеграм-канале регионального оператора ЕСОО.

На сайте единой системы обращений с отходами размещён специальный калькулятор, который открывается при нажатии кнопки «Расчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО».

«После выбора вашего муниципального образования вам также будет предложено выбрать из выпадающего списка тип населенного пункта (например, сельский населенный пункт либо город), и тип объекта (многоквартирный либо индивидуальный жилой дом). Далее вам останется лишь ввести число проживающих и нажать „рассчитать“», — говорится в посте.

Региональный оператор ЕСОО отмечает, что калькулятор рассчитывает платёж по единому тарифу, который устанавливается в области с 1 июля.