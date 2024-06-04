Песков назвал вопрос морского снабжения Калининграда приоритетным

Песков назвал вопрос морского снабжения Калининграда приоритетным
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Решение проблемы снабжения Калининграда является одним из самых важных и обсуждается в Правительстве РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости во вторник, 4 июня.

По словам пресс-секретаря, обеспечение Калининграда всем необходимым морским путем является одним из абсолютных приоритетов для страны, и Владимир Путин неоднократно участвовал в дискуссиях по этому поводу. «Тему эту непосредственно ведет правительство Российской Федерации. Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда», — подчеркнул Песков.

Ранее Росморречфлот распределил 1,8 млрд рублей на субсидирование морских перевозок на калининградском направлении между 20 компаниями. Деньги были выделены из федерального бюджета. При этом с 1 мая «Росморпорт» перестал оказывать услуги морских перевозок по фиксированной льготной тарифной ставке в Калининград.

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