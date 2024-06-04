В администрации Калининграда напомнили о комендантском часе для детей

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Представители администрации Калининграда напомнили жителям города о комендантском часе для несовершеннолетних. Ограничение действует с 22 до 6 часов и касается всех детей и подростков с 7 до 17 лет. Тему обсуждали в комментариях на странице врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

На «вандальные правонарушения», которые совершают подростки по ночам, пожаловался один из посетителей страницы. «Разбивают урны, ломают скамейки, малюют на стенах и прочее. Никаких патрулей в городе по ночам нет. Твори что хочешь. Набережные Карбышева, Трибуца, 2-й эстакадный мост, в подземный переход от „Ростелекома“ через Ленинский проспект войти жутко. Все стены в граффити», — написал он.

Представители горадминистрации в ответ признали, что проблема для Калининграда актуальна. «Пребывание несовершеннолетних вне дома в ночное время запрещено. Дети и подростки с семи лет и до совершеннолетия не должны находиться в общественных местах после 22:00», — напомнили они.

В качестве мер по организации занятости подростков власти назвали содействие их трудоустройству в летний период, работу лагерей и прочих детских организаций. «Работают 33 подростковых клуба, 55 спортивных площадок, которые открыты для свободного доступа, два скейт-парка. В городе постоянно проводятся культурно-массовые мероприятия, в том числе для подростков и молодежи», — сообщили горвласти.

Также в администрации пообещали очистить указанные места от граффити «в течение недели-двух».

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