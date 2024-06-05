Погода в Калининграде 5 июня

В среду, 5 июня, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +25°С, ночью столбик термометра опустится до +12°С. Ветер слабый с порывами до 9 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 756 мм рт.ст. Относительная влажность 84%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие ночные температуры в большей части региона — не выше +9°С. Исключение составят только Зеленоградск, Пионерский и Балтийск, где ночью будет +14°С. Днём на побережье будет прохладнее — не выше +20°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в столице региона ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днём +23°С. Ночью возможен небольшой дождь. Влажность — 98%.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в ближайшее время возращения жаркой погоды ждать не стоит». «Как минимум до момента, пока не произойдет очередное установление антициклона над нами, к востоку от нас или же выносов прогретых воздушных масс из южных широт», — уточнили синоптики.