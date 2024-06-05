Горвласти: остров Канта 9 июня закроют для посещений из-за «Кантаты»

В воскресенье, 9 июня, с 10:00 до 23:00 будут закрыты для посещения остров Канта и Кафедральный собор, сообщает пресс-служба администрации Калининграда со ссылкой на АНО «Фестивальная дирекция». В этот день состоится церемония закрытия IV международного фестиваля классической музыки «Кантата».



«С 10:00 до 23:00 будут перекрыты все входы на остров Канта — со стороны Медового моста, с эстакадного моста на Ленинском проспекте. Вход на остров Канта в воскресенье будет возможен только по пригласительным или билетам на закрывающий гала-концерт IV международного фестиваля классической музыки „Кантата“», — отметили в администрации.