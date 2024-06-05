На ремонт интерьеров капеллы Святого Адальберта выделили почти 9 млн рублей

Калининградская епархия РПЦ получила субсидию из областного бюджета за счет средств резервного фонда регионального правительства на ремонт капеллы Святого Адальберта, являющейся объектом культурного наследия регионального значения (здание построено в 1902-1904 годах по проекту архитектора Фридриха Хайтмана и находится по адресу проспект Победы, 41).



Как пояснил «Новому Калининграду» руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия, выделенные 8,9 млн рублей (распоряжение об этом подписано врио губернатора Алексеем Беспрозванных 4 июня) пойдут на ремонт интерьеров для открытия храма.

Основные работы по сохранению капеллы Святого Адальберта завершились еще в феврале этого года. Власти региона выделяли из резервного фонда области 12,4 млн рублей на восстановление здания.

Во время Второй мировой войны кирха была повреждена, отмечается на сайте Prussia39. В послевоенные годы пристройку к ней разобрали на кирпич, основное помещение отдали под протезное предприятие.