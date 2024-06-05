За неделю в Калининградской области изъяли 130 кг незаконно выловленной рыбы (фото)

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Фото: пресс-служба территориального управления Росрыболовства

За неделю с 28 мая сотрудники территориального управления Росрыболовства изъяли во время рейдов 130 кг незаконно выловленной рыбы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего за указанный период было проведено 35 рейдов. В 13 мероприятиях приняли участие сотрудники Росгвардии и транспортной полиции. Контролирующие органы выявили 41 административное нарушение, связанное с несоблюдением условий разрешения на добычу рыбы. Изъято 125 единиц орудия лова и три транспортных средства. 2 материала были направлены в следственный комитет по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Одно из нарушений было пресечено в акватории Преголи в районе посёлка Славянское Гвардейского района. В период двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб нарушители применяли лесковые сети. «Браконьерский совместный улов составил экземпляров: 16 плотвы, 12 окуней, 29 густеры, судака, линя и рыбца», — сообщили в Росрыболовстве. Водным биоресурсам был причинён ущерб на сумму порядка 52 тыс. рублей.

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