Погода в Калининграде 6 июня

Погода в Калининграде 6 июня
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днем в четверг, 6 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков, а в ночь на пятницу — умеренный дождь (вероятность 75%). Максимальная температура воздуха днем, как сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +20°C. Ветер ожидается северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, на побережье днём традиционно будет чуть прохладнее, чем на востоке региона. К примеру, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +18°C, а ночью +14°C. На востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) обещают +22°C днём, зато ночью +12°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в четверг будет пасмурно, и небольшой дождь вероятен лишь с утра. Утром температура составит +15,5°C, днем повысится до +18,1°C, а вечером ожидается +15,4°C. Ветер западный слабый, влажность 96%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в дневные часы четверга воздух в Калининграде прогреется до +18...+21°C. В ночные и ранние утренние часы по области ожидаются периодические дожди (преимущественно ночью), днем переменная облачность и без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 4-9 м/с. Закат — в 21:10.

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