Власти: заканчиваем разработку документации на ремонт улицы Ломоносова

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Ломоносова завершается. Об этом администрация Калининграда сообщила в комментариях на странице врио губернатора области Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте» в среду, 5 июня.



Жители Калининграда отметили, что на этом участке отсутствует тротуар и проектирование улицы ведется уже много лет. «Несколько лет назад нам пообещали, что будет сделана обочина, по которой можно будет передвигаться, но за 6 лет ничего нет до сих пор», — написала жительница города.

«На капитальный ремонт улицы Ломоносова, включая разворотное кольцо автобусов, освещение, тротуары и заездные карманы, уже заканчиваем разработку проектно-сметной документации. Сроки работ определим после положительного заключения госэкспертизы и выделения средств. До этого дорожники регулярно устраняют дефекты проезжей части», — заявила администрация Калининграда в ответ на жалобу.

О затянувшемся проектировании улицы Ломоносова в Калининграде в марте 2023 года администрации напомнили сами жители, заявившие, что «прошло 14 лет, а она как была яма на яме, так и осталась». Елена Дятлова тогда подтвердила, что проектирование улицы ведется уже много лет и требует переосмысления из-за изменившихся нормативов.