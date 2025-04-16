Проект капремонта улицы и переулка Ломоносова в Калининграде прошёл экспертизу

Проект капитального ремонта улицы и переулка Ломоносова в Калининграде одобрила госэкспертиза. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Положительное решение принял калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» 15 апреля 2025 года. Документацию готовило ООО «Дорсервис — Калининград».

О затянувшемся проектировании улицы Ломоносова в Калининграде в марте 2023 года администрации напомнили жители, заявившие, что «прошло 14 лет, а она как была яма на яме, так и осталась». Кроме того, там отсутствует тротуар. Сити-менеджер Елена Дятлова тогда подтвердила, что проектирование улицы ведётся уже много лет и требует переосмысления из-за изменившихся нормативов. О том, что разработка проектно-сметной документации завершается, власти сообщили летом 2024 года.