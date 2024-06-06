В Калининграде приостановлена деятельность детского центра на Берлинской (фото)

В Калининграде по ходатайству прокуратуры приостановлена деятельность детского центра, расположенного на улице Берлинской, в связи с нарушением требований пожарной безопасности. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства, речь идет о центре развития ребенка «Бейби Студия», который осуществляет деятельность по уходу и присмотру за малолетними детьми..



«В ходе проверки с привлечением специалистов выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в том числе отсутствие планов эвакуации, аварийного освещения, ручных пожарных извещателей, ненадлежащая работа системы пожарной сигнализации, нарушения при оборудовании эвакуационных выходов», — пояснили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Калининградской областной прокуратуры

По результатам проверки прокуратура Ленинградского района обратилась в суд с иском о возложении на организацию обязанности устранить нарушения. В результате организация приостановила свою деятельность. «Новый Калининград» попытался связаться с представителями «Бейби Студии» по указанному на сайте телефону, однако к нему подключен автоответчик.