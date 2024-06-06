Проект гостиницы на месте пансионата «Балтика» в Светлогорске прошёл экспертизу

Проект гостиницы на месте пансионата «Балтика» в Светлогорске прошёл экспертизу
Эскиз из презентации, представленной на заседании градосовета в 2021 году
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Проект гостиничного комплекса на месте светлогорского пансионата «Балтика» получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом говорится на сайте ГИС ЕГРЗ.

Возводить отель собираются на улице Верещагина, 8. Застройщиком является ООО «СЗ „Шеф Повар“», директором и учредителем которого, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, является Александр Качанович, известный по истории с проектом «Стакана» на береговой линии Светлогорска. Другая фирма бизнесмена, «Эко-город», строит в Калининграде комплекс многоэтажных домов у парка Теодора Кроне.

В ноябре региональные власти выдали Качановичу разрешение до 2026 года на строительство пятиэтажной гостиницы на улице Верещагина на месте пансионата «Балтика» в Светлогорске. Сообщалось, что строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:26. Общая площадь объекта составит 55 583 кв. м.

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