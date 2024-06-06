Проект гостиницы на месте пансионата «Балтика» в Светлогорске прошёл экспертизу

Проект гостиничного комплекса на месте светлогорского пансионата «Балтика» получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом говорится на сайте ГИС ЕГРЗ.

Возводить отель собираются на улице Верещагина, 8. Застройщиком является ООО «СЗ „Шеф Повар“», директором и учредителем которого, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, является Александр Качанович, известный по истории с проектом «Стакана» на береговой линии Светлогорска. Другая фирма бизнесмена, «Эко-город», строит в Калининграде комплекс многоэтажных домов у парка Теодора Кроне.