Компании Качановича разрешили построить пятиэтажную гостиницу в Светлогорске

Эскиз из презентации, представленной на заседании градосовета в 2021 году
Эскиз из презентации, представленной на заседании градосовета в 2021 году
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Компании крупного застройщика Александра Качановича выдали разрешение на строительство пятиэтажной гостиницы на улице Верещагина в Светлогорске. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Отель появится на месте пансионата «Балтика». Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:26. Общая площадь объекта составит 55 583 кв. м. Разрешение на возведение гостиницы выдано специализированному застройщику «Шеф-повар», оно действует до 7 ноября 2026 года. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем и директором фирмы выступает Александр Качанович.

В декабре 2021 года проект гостиницы апартаментного типа на месте пансионата «Балтика» в Светлогорске одобрили на заседании областного градосовета. На территории предусмотрено строительство двух корпусов на 520 номеров с поликлиникой и подземной стоянкой. На соседнем участке «Калининградский торгово-строительный холдинг» Александра Качановича реконструирует отель «Русь».

«Мы предусмотрели возможность строительства действительно крупного гостиничного комплекса, причем настолько крупного, что сочетание двух этих комплексов — и на „Руси“, и на „Балтике“ — оно, конечно, создаст своего рода туристический кластер», — заявлял инвестор на заседании градосовета.

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