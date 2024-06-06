Власти Калининграда предупреждают о временном перекрытии ряда улиц в выходные

Все новости по теме: Транспортные проблемы

В предстоящие выходные в Калининграде запланировано временное перекрытие движения по ряду улиц. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ограничения вводятся «для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении патриотического мероприятия на территории Кафедрального собора Христа Спасителя и Храма Рождества Пресвятой Богородицы». В субботу с 6 до 18 часов будет закрыт проезд по ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской и по ул. Проф. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Подп. Иванникова. В воскресенье с 06.00 до 24.00 — по ул. Марш. Новикова на всем протяжении.

«Рекомендуем владельцам транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безопасности освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения», — советуют в мэрии.

На время прекращения движения с 6.00 субботы до 18.00 воскресенья городские автобусы будут перенаправлены. В частности, автобусный маршрут № 4 пойдет по пр-ту Гвардейскому, пл. Победы, пр-ту Советскому и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту. Автобусный маршрут № 70 — по пр-ту Мира, пл. Победы с разворотом на пр-т Советский и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.

Напомним, ранее СМИ сообщали о предстоящем визите в регион патриарха Кирилла. «В субботу, 8 июня, глава РПЦ проведет службу в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Калининграде на ул. Киевской. В воскресенье, 9 июня, патриарх совершит божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы», — уточнялось в сообщении.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter