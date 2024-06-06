Власти Калининграда предупреждают о временном перекрытии ряда улиц в выходные

В предстоящие выходные в Калининграде запланировано временное перекрытие движения по ряду улиц. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ограничения вводятся «для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении патриотического мероприятия на территории Кафедрального собора Христа Спасителя и Храма Рождества Пресвятой Богородицы». В субботу с 6 до 18 часов будет закрыт проезд по ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской и по ул. Проф. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Подп. Иванникова. В воскресенье с 06.00 до 24.00 — по ул. Марш. Новикова на всем протяжении.

«Рекомендуем владельцам транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безопасности освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения», — советуют в мэрии.

На время прекращения движения с 6.00 субботы до 18.00 воскресенья городские автобусы будут перенаправлены. В частности, автобусный маршрут № 4 пойдет по пр-ту Гвардейскому, пл. Победы, пр-ту Советскому и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту. Автобусный маршрут № 70 — по пр-ту Мира, пл. Победы с разворотом на пр-т Советский и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.

Напомним, ранее СМИ сообщали о предстоящем визите в регион патриарха Кирилла. «В субботу, 8 июня, глава РПЦ проведет службу в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Калининграде на ул. Киевской. В воскресенье, 9 июня, патриарх совершит божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы», — уточнялось в сообщении.