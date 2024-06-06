Власти нашли инвестора для обустройства короотвала «Дариты»

Областные власти нашли инвестора, который решит экологическую проблему на территории короотвала бывшего ЦБЗ «Дарита» и создаст там новый район с парками. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг, 6 июня.

Как следует из релиза, инвестором проекта станет ООО «Среда» Александра Ярошенко, который является руководителем «АвангардИнвестПроекта» — застройщика ЖК «Русская Европа». О сотрудничестве стороны договорились на Петербургском международном экономическом форуме.

«В районе улицы Ялтинской более полувека складировались остаточные продукты предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Несколько лет назад удалось убрать золоотвал, оставшийся от производства. Сейчас инвестор готов провести комплекс работ, направленных на восстановление экологии данного района и ликвидировать один из самых крупных короотвалов региона без привлечения бюджетных средств», — отмечает пресс-служба областного правительства.

Впоследствии инвестор обустроит эту территорию. По сообщению властей, там планируют построить новый район с парками, социальной инфраструктурой и набережной. На данный момент объём инвестиций неизвестен, однако в релизе отмечается, что они составят свыше 30 млрд рублей. Проект планируют реализовать поэтапно в течение 30 лет.