Инвестсовет одобрил проект жилищно-делового квартала в Калининграде за 30 млрд рублей

Инвестсовет одобрил проект жилищно-делового квартала в Калининграде за 30 млрд рублей
Фото: архив «Нового Калининграда»
Все новости по теме: Масштабные инвестпроекты

Инвестсовет при губернаторе Калининградской области одобрил проект жилищно-делового квартала площадью 45 га на берегу реки Преголи в Калининграде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд рублей. Он предполагает застройку территории бывшей свалки древесных отходов ЦБК «Дарита» в районе улицы Ялтинской. Здесь предлагается построить деловую и коммерческую недвижимость, жилую зону, яхт-клуб с причалом для маломерных судов. Планируется также обустройство набережной, парка и спортплощадок.

Инвестором выступает АО «Среда», заключившее с региональным правительством соглашение о взаимодействии. Компания намерена за свой счёт ликвидировать свалку древесных отходов. Планируется, что проект будет реализовываться поэтапно в течение 15 лет. Ранее назывался срок в 30 лет.

Инвестор рассчитывает использовать государственные меры поддержки. При этом участок земли власти намерены передать компании без проведения конкурсных торгов, так как проект признан инвестсоветом масштабным. Властям также предстоит внести изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Калининграда. Разработку проекта планировки предполагается закончить летом 2026 года.

Учредителем АО «Среда», согласно ЕГРЮЛ, выступает Александр Ярошенко. Последний, по данным из открытых источников, является совладельцем ГК «АвангардИнвестПроект» и депутатом городского совета Светлогорска.

Ярошенко также возглавляет ООО «Карьер Ольшанский». Предприятие расположено в Светлогорске и занимается добычей песка. Совладелицей карьера (33%), по информации ЕГРЮЛ, является Наталья Ярошенко.

Рекультивация короотвала «Дариты» началась в 2017 году. Спустя год власти приступили к сносу зданий бывшего ЦБЗ. Уже тогда в правительстве шли разговоры о благоустройстве этой территории.

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