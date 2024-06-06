Власти Калининграда назвали дворы, попавшие в программу благоустройства

Власти Калининграда назвали дворы, попавшие в программу благоустройства
Фото пресс-службы горадминистрации
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Власти Калининграде подвели итоги рассмотрения заявок на участие в программе благоустройства отдельно стоящих домов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В 2025 и в последующие годы будут отремонтированы дворы: Литовский вал, 23; 9 Апреля, 24-30; Леонова, 1-5; Белинского, 53; Чайковского, 26-30; Каштановая аллея, 143; Багратиона, 81-85; Чайковского, 4-10; Батальная, 6; Яналова, 5. Еще по семи адресам дали срок до 1 августа на доработку. Это Нансена, 68; Дзержинского, 166б; Разина, 21-23а; Яналова, 34-40; Каштановая аллея, 103-105; Князева, 13-17; Пугачёва, 6», — уточнили в мэрии.

«Напомним, что по этой муниципальной программе мы благоустраиваем дворы домов, которые не могут сформировать единую дворовую территорию с соседними домами, а потому и не могут участвовать в федеральной программе „Формирование комфортной городской среды“», — отметили горвласти.

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