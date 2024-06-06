Участник строительства Дома Советов — о сносе здания: «Они там еще потрудятся»

Участник строительства Дома Советов — о сносе здания: «Они там еще потрудятся»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Дом Советов

Главные трудности у подрядчика, занимающегося сносом Дома Советов в Калининграде еще впереди. Такое мнение корреспонденту «Нового Калининграда» выразила бывшая сотрудница СМУ-4 Татьяна Василенко, отвечавшая за качество строительства (предприятие СМУ-4 занималось строительством Дома Советом — прим. «Нового Калининграда») .

«Это у немцев все было кирпичное в основном, — сообщила Василенко. — А здесь вот верхняя часть только сборная, две башни, а до уровня пятого этажа включительно идёт сплошной монолит. Я стены не считаю, я о каркасе говорю. У нас там пять этажей монолитного железобетона. Они там потрудятся. Как долго? Взрывать они не будут. Куда здесь взрывать? Поэтому я не знаю, сколько у них времени уйдет».

Напомним, что в начале этой недели подрядчик (компания «Техноресурс») практически полностью разобрал верхнюю часть здания. Согласно проектно-сметной документации, полностью работы должны быть закончены к июлю этого года.

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