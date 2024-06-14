В Калининграде при разборе Дома Советов погиб рабочий (дополнено)

В Калининграде при разборе Дома Советов погиб 31-летний монтажник. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, днем 14 июня при производстве работ по демонтажу бетонных плит, одна из плит упала на мужчину. Пострадавший погиб на месте. В настоящее время на месте работает следственная группа регионального управления Следственного комитета.

Дополнено: Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда следственного управления СК России по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего субподрядной организации, производящей демонтаж Дома Советов в Калининграде, сообщили в региональном управлении СК. Следователями производится осмотр места происшествия, изымается необходимая техническая документация, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура сообщает, что работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует заместитель прокурора Ленинградского района Калининграда Евгений Арефьев.

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