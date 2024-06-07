Погода в Калининграде 7 июня

Днем в пятницу, 7 июня, в Калининградской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха днем составит +20°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление нормальное — 760 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +17°C, ночью +13°C. На востоке области +20°C днём, ночью +8°C. На всей территории региона умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре утром малооблачно, дымка, днём и вечером — облачно, дождь. Температура утром +16°C. Днем повысится до +18°C. Вечером ожидается +13°C, ветер слабый. Влажность: 97%, температура воды: +16°C.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в дневные часы в пятницу в Калининграде и области ожидается около +18...+20°С, переменная облачность, периодические дожди, местами не исключены грозы (преимущественно днём). Ветер в течение суток переменный (преимущественно западный, северо-западный и северный), 4-8 м/с.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.