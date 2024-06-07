Жары не будет: синоптики прогнозируют прохладные выходные

В предстоящие субботу и воскресенье в Калининградской области ожидается прохладная погода, возможны дожди. Как отмечает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в предстоящие дни впервые с середины мая среднесуточные температуры опустятся ниже нормы, однако не так сильно: примерно на 1-3°С. В условиях слабых конвективных процессов в атмосфере, в субботу и пятницу стоит ждать периодических «зарядов» дождя по области.



По данным синоптиков, в субботу ночью в Калининграде и области ожидается около +6...+9°С, на побережье +8...+12°С. Днём по области +17...+21°С, переменная облачность, временами также не исключены локальные кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, в вечерние часы переменный на южный и юго-восточный.

В воскресенье ночью +12...+15°С. Ночью ожидаются дожди (не исключены грозы). В дневные часы по области около +16...+19°С, малооблачно и без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-11 м/с, в порывах до 12-14 м/с.