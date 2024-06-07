Жары не будет: синоптики прогнозируют прохладные выходные

Все новости по теме: Стихия

В предстоящие субботу и воскресенье в Калининградской области ожидается прохладная погода, возможны дожди. Как отмечает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в предстоящие дни впервые с середины мая среднесуточные температуры опустятся ниже нормы, однако не так сильно: примерно на 1-3°С. В условиях слабых конвективных процессов в атмосфере, в субботу и пятницу стоит ждать периодических «зарядов» дождя по области.

По данным синоптиков, в субботу ночью в Калининграде и области ожидается около +6...+9°С, на побережье +8...+12°С. Днём по области +17...+21°С, переменная облачность, временами также не исключены локальные кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, в вечерние часы переменный на южный и юго-восточный.

В воскресенье ночью +12...+15°С. Ночью ожидаются дожди (не исключены грозы). В дневные часы по области около +16...+19°С, малооблачно и без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-11 м/с, в порывах до 12-14 м/с.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter