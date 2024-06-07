Росатом пообещал 60 млн на поддержку инициатив жителей Советска и Немана

Топливный дивизион Росатома готов направить порядка 60 млн рублей в течение трёх лет на реализацию народных инициатив, собранных в рамках программы городских изменений «Радиус доверия» в Немане и Советске. Как сообщает пресс-служба правительства области, соответствующее соглашение между властями и топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» было заключено на Петербургском международном экономическом форуме.



Основная цель соглашения — разработать силами местных сообществ народную программу городских изменений «Радиус Доверия», проекты которой получат финансовую поддержку со стороны Топливного дивизиона Росатома. Правительство Калининградской области и администрации городов должны прософинансировать проект и оказать помощь объединениям жителей в планировании и реализации их инициатив.

«Росатом уделяет повышенное внимание социально-экономическому развитию городов, в которых находятся наши предприятия. Неман и вместе с ним соседний Советск еще до запуска первой российской гигафабрики накопителей энергии становятся полноценными членами нашей семьи „атомградов“ Топливного дивизиона. В Немане уже ведется реконструкция городского стадиона, на которую мы выделили 50 млн рублей. Однако наша социальная работа на территориях присутствия — это не только финансирование проектов по согласованию с местными властями, но и вовлечение самих граждан в формирование образа будущего, в определение того, каким они сами хотят видеть свой родной город», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Ключевой проект Росатома в Калининградской области — высокотехнологичное производство аккумуляторных батарей для электротранспорта. Производственный комплекс строится на востоке Калининградской области возле Немана. Гигафабрику обещают открыть в августе 2025 года.