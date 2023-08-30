Строительство гигафабрики в Немане хотят завершить к 2025 году

Строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане хотят завершить к началу 2025 года и запустить его к сентябрю того же года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Андрей Горевой на пресс-конференции в среду, 30 августа.



На фабрике будут производить элементную базу для батарей («ячейки»). По словам Андрея Горевого, в России собирают такие батареи с помощью, например, китайских элементов, но гигафабрика будет первой в России производить отечественные «ячейки», а из них собирать батареи и батарейные модули. Фабрика планирует производить батареи мощностью 4 ГВт/ч для обеспечения энергией 50 тысяч электроавтомобилей в год. В Дзержинске (Нижегородской области) хотят открыть завод по переработке этих литий-ионных аккумуляторов.

По словам Андрея Горевого, в прошлом году доля электроавтомобилей в России составила 0,5%, в этом — 1%, а к 2030, как предполагается, будет 11%. На вопрос, куда пойдет такое количество батарей, гендиректор сказал: «Мы сейчас увидели с вами бренд „Атом“ электромобиля, который будет производиться в значительных объемах и эти объемы необходимо покрыть. Программы по электродвижению есть у всех российских автопроизводителей. Об этом заявлял „Автоваз“, об этом заявляла группа „ГАЗ“, группа „Соллерс“, есть проекты автомобилей у, так сказать, нетрадиционных производителей автопрома. Это вот когда иностранные бренды ушли, оставили свои заводы, которые сейчас попали в руки новых собственников, которые не являются традиционными автопроизводителями...».

Информация о том, что госкорпорация «Росатом» приступила к строительству завода по производству литий-ионных аккумуляторов на месте недостроенной БАЭС под Неманом появилась в октябре 2022 года.