На Янтарном комбинате добыли редкий самородок в форме «стопы гнома» (фото)

На Янтарном комбинате добыли редкий самородок в форме «стопы гнома» (фото)
Фото предоставлено Янтарным комбинатом
Все новости по теме: Янтарь

На Калининградском янтарном комбинате добыли редкий камень необычной формы. Сотрудники назвали его «стопой гнома», сообщает пресс-служба предприятия.

«Стопу гнома» размером 35×45 мм и весом 13 граммов обнаружили в процессе ручной сортировки. Морфология уникального янтаря связана со спецификой образования сукцинита (научное название балтийского янтаря). Смола реликтовых хвойных деревьев, произраставших более 40 млн лет назад, застывала не моментально, а по мере изменения условий окружающей среды. Будущий янтарь некоторое время находился в пластичном состоянии.

«Практически не вызывает сомнений, что в данном случае имело место препятствие, а точнее, несколько равномерно расположенных препятствий, затормозивших и слегка исказивших траекторию течения смолы. С наибольшей вероятностью это были прутья некоего куста, вставшего на пути текучей смолы и разделившего её на „пальцы“. Говоря о „стопе гнома“, можно смело подчеркнуть абсолютную уникальность данного куска янтаря. Среди миллиардов образцов, которые прошли через меня за время многолетней геммологической практики, подобного не встречалось. И это объяснимо, поскольку для формирования такой фантазийной формы в природе должны были сложиться поистине невероятные, нестандартные и, скорее всего, не повторяющиеся условия», — рассказала специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина.

«Стопа гнома» будет представлена на VII Международном экономическом форуме янтарной отрасли в Светлогорске в конце июня.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter