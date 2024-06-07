На Янтарном комбинате добыли редкий самородок в форме «стопы гнома» (фото)

На Калининградском янтарном комбинате добыли редкий камень необычной формы. Сотрудники назвали его «стопой гнома», сообщает пресс-служба предприятия.

«Стопу гнома» размером 35×45 мм и весом 13 граммов обнаружили в процессе ручной сортировки. Морфология уникального янтаря связана со спецификой образования сукцинита (научное название балтийского янтаря). Смола реликтовых хвойных деревьев, произраставших более 40 млн лет назад, застывала не моментально, а по мере изменения условий окружающей среды. Будущий янтарь некоторое время находился в пластичном состоянии.

«Практически не вызывает сомнений, что в данном случае имело место препятствие, а точнее, несколько равномерно расположенных препятствий, затормозивших и слегка исказивших траекторию течения смолы. С наибольшей вероятностью это были прутья некоего куста, вставшего на пути текучей смолы и разделившего её на „пальцы“. Говоря о „стопе гнома“, можно смело подчеркнуть абсолютную уникальность данного куска янтаря. Среди миллиардов образцов, которые прошли через меня за время многолетней геммологической практики, подобного не встречалось. И это объяснимо, поскольку для формирования такой фантазийной формы в природе должны были сложиться поистине невероятные, нестандартные и, скорее всего, не повторяющиеся условия», — рассказала специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина.

«Стопа гнома» будет представлена на VII Международном экономическом форуме янтарной отрасли в Светлогорске в конце июня.