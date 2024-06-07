Правила ввоза домашних животных в Евросоюз планируют изменить в сентябре

Ветеринарно-санитарные требования для ввоза домашних животных в страны Европейского союза планируют изменить 16 сентября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



«С 16 сентября 2024 года ввоз собак, кошек и хорьков из России в страны ЕС возможен только при проведении лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства», — говорится в сообщении. Новые правила для некоммерческого перемещения питомцев установлены Исполнительным регламентом комиссии Европейского союза.

В Россельхознадзоре также сообщили, что в настоящее время провести указанный анализ возможно в двух лабораториях: ветеринарном центре ФГБУ «ВГНКИ» в Москве и лабораторно-диагностическом центре ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимире. Вопрос возможности проведения исследований в других лабораториях в настоящий момент прорабатывается Россельхознадзором.