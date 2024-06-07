Маслов: «Готовим заявление в МВД из-за повреждения здания ломбарда на Коперника» (фото)

Маслов: «Готовим заявление в МВД из-за повреждения здания ломбарда на Коперника» (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде собственник бывшего кенигсбергского ломбарда (дом № 21 на улице Коперника) разобрал на здании крышу и частично демонтировал лифт советской постройки, пристроенный к одной из стен объекта. По словам руководителя Службы госохраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, работы не были согласованы.

«Мы в данный момент оформляем заявление в МВД о возбуждении дела по статье 243 УК РФ (уничтожение, повреждение ОКН), — сообщил Маслов „Новому Калининграду“. — Это беспредел, наглость и хамство. Собственник здания был должным образом уведомлен о том, что здание является выявленным объектом культурного наследия».

Согласно данным из открытых источников, собственником здания является компания «Обувь» (сфера деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), руководителем которой выступает предприниматель Дмитрий Ксенофонтов.

Представитель собственника, который руководит работами на месте (он отказался представиться) уверил, что здание серьезно не пострадает, и что на данный момент ведутся работы по замене крыши.

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