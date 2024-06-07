Власти рассказали о планах установить 15 зарядных станций для электромобилей

В Калининграде собираются установить 15 станций быстрой зарядки для электромобилей до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области в четверг, 6 мая.



«В планах по развитию зарядной инфраструктуры предусмотрено создание до трех электрозарядных хабов „быстрой“ зарядки электромобилей до 2025 года, а также развитие розничной сети электрозарядных станций в период до 2030 года. Первые два электрозарядных хаба установят на территории Калининградской области в количестве 15 станций быстрой зарядки (10 станций совокупной мощностью 1.5МВт и пять станций совокупной мощностью 750 кВт с перспективой расширения до 1,5 МВт)», — утверждается в сообщении правительства.

Развитие зарядной инфраструктуры будет реализовываться в рамках соглашения между правительством региона и организацией Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Ключевой проект «Росатома» в регионе — производство аккумуляторных батарей для электротранспорта. Комплекс строится на востоке Калининградской области возле Немана. Гигафабрику обещают открыть в августе 2025 года.