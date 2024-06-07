Градсовет одобрил проект семиэтажного дома на улице Новой в Светлогорске

Изображения: скриншоты из презентации проекта

Градостроительный совет региона одобрил проект семиэтажного односекционного многоквартирного дома на улице Новой в Светлогорске. Решение приняли на заседании в пятницу, 7 июня.

Согласно генплану города, здание планируют возвести на пересечении улиц Новой и Лесопарковой на участке с кадастровым номером 39:17:010049:224 в зоне средней этажности. Как отметила архитектор Ирина Симонова, на этой земле разрешено строить дома максимум в 7 этажей. Максимальная высотность зданий — 24 метра. Участок застройки практически примыкает к южной границе Светлогорска и располагается вблизи памятного знака «Аллея ветеранов» и школой № 1.

Отделку многоквартирного дома выполнят из кирпича и штукатурки. Подъезд к строению будет осуществляться через улицу Лесопарковую. В здании разместят 83 квартиры. «Фасады выполнены в современном неоклассическом стиле, что послужит акцентом для сложившейся годами существующей застройки», — отметила Симонова.