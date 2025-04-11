Градсовет вновь поддержал проект семиэтажки на ул. Новой в Светлогорске

Градостроительный совет региона одобрил обновлённый проект семиэтажного многоквартирного дома на улице Новой в Светлогорске. Решение приняли на заседании в пятницу, 11 апреля.

Здание планируют возвести на пересечении улиц Новой и Лесопарковой, на участке с кадастровым номером 39:17:010049:224. По словам авторов проекта, заказчик «сменил квартирографию в сторону уменьшения квартир», т.к. большие площади сейчас не пользуются спросом. В итоге вместо 83 квартир в здании планируют разместить 97. Также проект включает 30 кладовых.

Как было отмечено на заседании, перед проектировщиками стояла задача разработать проект «спокойного, ничем не раздражающего» дома, вписывающегося в окружающую застройку.

Члены комиссии в целом оценили проект «на пятёрку», однако внесли ряд предложений — не «раскрашивать» здание в три цвета, сделать его более стильным, сильнее подчеркнуть скруглённые углы подсветкой.

Архитектор Олег Васютин отметил, что сначала проект вызывал у него «эмоциональное напряжение», но со временем это прошло. «Чем больше смотришь на это здание, тем больше нравится», — признался Васютин.

Проект был одобрен в заявленном виде с учётом необходимой «незначительной доработки по деталировке».

Прежнюю версию дома градсовет одобрил на заседании 7 июня 2024 года.